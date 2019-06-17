"Сфоткала?": юморные снимки нефотогеничных животных

Вам знакомо такое чувство, когда смотришь на свою старую фотографию, а оттуда на тебя смотрит какой-то, выражаясь цензурно, не самый приятный человек! Такое часто случается, когда тебя "щелкают", когда ты не успел подготовиться, приняв наиболее удачную позу и мимику. Оказывается, этой "болезнью" страдают не только люди, но и животные.