Мило и смешно: забавные дети, которые уснули в необычных местах и позах

Ох уж эти малыши, могут весь день носиться как угорелые и в одно мгновение уснуть где только сердце пожелает! Интересная подборка самых неожиданных мест, где могут уснуть малыши.