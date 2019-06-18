Веселые снимки спящего парня, которые отфотошопили друзья Как и все болельщики НБА, Хаукур Альфредссон (Haukur Alfreðsson) готовился смотреть матч Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers) и Голден Стэйт Уорриорз (Golden State Warriors). Но Альфредссон живет в Исландии, так что ему пришлось просидеть до 4:00 утра. Потому на следующий день на работе он не особо бодрствовал. Творческие коллеги это, конечно же, сразу подхватили и решили немного развлечься, создав мемы с его участием. И знаете что? Получилось очень даже круто и весело.