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Вторник, 18.06.2019
Веселые снимки спящего парня, которые отфотошопили друзья
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Веселые снимки спящего парня, которые отфотошопили друзья

Как и все болельщики НБА, Хаукур Альфредссон (Haukur Alfreðsson) готовился смотреть матч Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers) и Голден Стэйт Уорриорз (Golden State Warriors). Но Альфредссон живет в Исландии, так что ему пришлось просидеть до 4:00 утра. Потому на следующий день на работе он не особо бодрствовал. Творческие коллеги это, конечно же, сразу подхватили и решили немного развлечься, создав мемы с его участием. И знаете что? Получилось очень даже круто и весело.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Фотошоп, Приколы, Хаукур Альфредссон.
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