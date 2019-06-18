Курьезные фотографии, которые были сделаны в неожиданный момент

Можно весь день фотографировать все вокруг в надежде заполучить удачный и редкий кадр, но в итоге не получить ровным счетом ничего приметного. А можно совершенно случайно сделать один, на первый взгляд, неприметный снимок и по факту получить что-то действительно стоящее.