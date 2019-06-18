"Что происходит?": странные фотографии людей с просторов интернета Люди умеют удивлять и шокировать, но не до такой же степени! Представляем Вашему вниманию новую подборку из нескольких фотографий, в которых люди из соц. сетей творят что-то непонятное и, как минимум, странное.