Неудачные восковые фигуры знаменитостей, от которых вы не сдержите улыбку

Какой самый быстрый и легкий способ поймать звезду и сделать с ней селфи на память? Правильно! Сходить в музей восковых фигур. Но иногда в некоторых восковых двойниках с трудом узнаются всеми нами любимые звезды, а если мы их и признаем, все равно с ними явно что-то не так… смотрим!