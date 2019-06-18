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Вторник, 18.06.2019
Новый герой фотожаб: невероятно суровый и смешной шеф-повар Белого дома
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Новый герой фотожаб: невероятно суровый и смешной шеф-повар Белого дома

На Reddit появилась фотография, на которой некий боксёр предстал одетым как повар на официальном мероприятии. Однако, как оказалось, он вовсе не боксёр — это действительно шеф-повар, причём шеф-повар Белого дома. Андре Раш работает на этой должности ещё со времён правления Джорджа Буша младшего, а до того он 23 года служил в армии США. И это заметно! Огромные ручищи и непоколебимый взгляд Андре не оставили этому снимку никаких шансов — вскоре, на том же Reddit, он стал героем фотошоп-батла. Предлагаем вам на минутку стать членами его жюри!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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