"Мускулистые" парни, которые любят побаловаться фотошопом

Кто-то всю зиму и весну неустанно трудился в спортзале, чтобы придать своему телу привлекательный подтянутый вид… А те, кому было лень - изучали фотошоп, ведь раскачать себя в этой чудо-программе не так напряжно, не так ли?