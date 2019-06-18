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Вторник, 18.06.2019
Встречайте пассажира: рисунки обитателей метро, которые вас рассмешат
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Встречайте пассажира: рисунки обитателей метро, которые вас рассмешат

— Вы готовы дети? — Да, капитан! — Я не слышу! — Так точно капитан! — Ктоооооооооо… Кто обитает в метро постоянно? Ага, попались! Задумались? А вот художник Martadello точно знает. Он частенько иллюстрирует забавные классификации: то дачников по типам разберёт, то носки, а вот теперь и до завсегдатаев подземки добрался. Предлагаем и вам досконально изучить этих узнаваемых персонажей.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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