Маленькая проблема высоких людей: каково быть жирафом Что такое два метра? Пустяковая дистанция, пройти которую можно приблизительно за 0,002 секунды. А что если эта дистанция идёт не горизонтально, а вертикально? А что если это рост человека? А что если этот человек — вы? Вот тут-то и начинаются приключения. Приключения, с которыми люди подобных параметров постоянно сталкиваются в прямом и переносном смысле. Да что там сталкиваются — бьются головой изо дня в день! На примере многосантиметровых людей показываем вам каково это — быть жирафом в мире, который приспособлен для жизни хомячков.