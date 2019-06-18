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Вторник, 18.06.2019
Маленькая проблема высоких людей: каково быть жирафом
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Маленькая проблема высоких людей: каково быть жирафом

Что такое два метра? Пустяковая дистанция, пройти которую можно приблизительно за 0,002 секунды. А что если эта дистанция идёт не горизонтально, а вертикально? А что если это рост человека? А что если этот человек — вы? Вот тут-то и начинаются приключения. Приключения, с которыми люди подобных параметров постоянно сталкиваются в прямом и переносном смысле. Да что там сталкиваются — бьются головой изо дня в день! На примере многосантиметровых людей показываем вам каково это — быть жирафом в мире, который приспособлен для жизни хомячков.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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