Умом котейку не понять: логику этих пушистых паршивцев не реально объяснить

Перефразируя классика, рискнем сообщить вам следующее: "Умом котейку не понять, Аршином общим не измерить, И воду в миску наливать Им бесполезно, можешь верить!". И вот к чему все эти поэтические экзерсисы: пользовательница Twitter с ником "Grand Budapest" поделилась болью всех котовладельцев, а именно тем, что эти пушистые нахалы готовы пить воду откуда угодно, но не из своей миски.