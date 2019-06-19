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Объяснительные записки бывают разные, но самые интересные - уморительные
В жизни нам достаточно часто приходится писать объяснительные разного содержания. В них должны быть изложены четко сформулированные факты, повлекшие за собой невыполнение тех или иных обязанностей, совершение правонарушения и т.д. Но мир не без креативных людей, и "объяснялки" они тоже пишут по-своему.
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