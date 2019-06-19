Паддингтон и Батлер: неразлучные друзья, которые очень мило смотряться вместе

Пес Паддингтон и кот Батлер — неразлучные друзья. Эти ребята живут у своей хозяйки Энни с еще тремя кошками на острове Тасмания, в Австралии. Акуратней, можно прослезиться от умиления!