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Не все коту масленица: мейн-куны тоже бывают забавно-несуразными
Какие прилагательные возникают в нашей голове, когда речь идет о мейн-кунах? Величественный, шикарный, огромный, пушистый, красивунный, внушительный, прекрасный, лучший — приблизительно такие. А как насчет "нелепый", "забавный" или "бестолковый"? Да как у нас только руки не отвалились такое написать про эту величественную, шикарную и так далее породу?! Но вот какая штука, у нас при себе есть доказательства того, что мейн-куны тоже люди. То есть просто коты — со своими причудливыми замашками и способностью получаться на снимках не безукоризненно. Не верите? Смотрите — мы подготовили для вас разоблачающий фотоматериал, который может стать для вас настоящим откровением.
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