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У страха глаза велики: Безобидные вещи, которые вселили ужас в пользователей сети
Может быть, мы смотрели слишком много фильмов ужасов в детстве, но мы часто боимся того, чего нет на самом деле. К примеру, душа уходит в пятки, когда тень от дерева падает на стену или ветки, стучат в окно. Первая наша реакция — это вопрос: «Кто там?». Поскольку мы запрограммированы на то, чтобы видеть лицо или другие части человеческого тела, а эта невинная ветвь, качающаяся на ветру, может быстро превратиться в нашей фантазии в зловещую руку убийцы с топором. Это работает и для других ситуаций. Вы боитесь пауков? Тогда, возможно, вы начнете «видеть» их повсюду, то же самое касается змей и других популярных фобий. Мы собрали для вас случаи, когда люди были напуганы повседневными вещами, которые претворялись чем-то другим.
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