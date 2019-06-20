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Четверг, 20.06.2019
Битва фотошоперов: Как сделать эпичные снимки еще более эпичными
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Битва фотошоперов: Как сделать эпичные снимки еще более эпичными

Время от времени в интернете появляются настолько неоднозначные фотографии, что они так и просят, чтобы фотошоперы устроили ради них битву. Мы собрали для вас самые смешные результаты работ в фотошопе, которые настолько творческие и смешные, что вам захочется пересматривать их снова и снова!
4tololo.ru
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Фотографии, Юмор, Фотошоп, Битва фотошоперов.
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