Битва фотошоперов: Как сделать эпичные снимки еще более эпичными

Время от времени в интернете появляются настолько неоднозначные фотографии, что они так и просят, чтобы фотошоперы устроили ради них битву. Мы собрали для вас самые смешные результаты работ в фотошопе, которые настолько творческие и смешные, что вам захочется пересматривать их снова и снова!