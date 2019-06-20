Жизнь кошачья: смешные питомцы, которые не любят выходить на улицу

Все кошки разные: если одним нравится купаться, то других в воду просто не затащишь. Также и с прогулками: пока одни домашние питомцы гуляют сутками напролет, другие боятся входной двери и еще больше - когда хозяин выносит их за порог дома.