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Четверг, 20.06.2019
Печаль-беда: то чувство, когда получил не совсем то, что заказывал
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Печаль-беда: то чувство, когда получил не совсем то, что заказывал

Добро и зло. День и ночь. Черное и белое. Инь и ян. Знаете, как это противостояние называется в интернете? Ожидание и реальность. Забудьте как выглядит то, что вы заказали в интернете, и просто ждите посылки — для вашего же блага. Не предвкушайте ничего суперпрекрасного, когда покупаете вещь в загадочно красивой и на вид выгодной упаковке — для вашего же блага. Мы живем в прекрасном мире и чаще всего получаем то, что заказывали, но случаются и казусы. 18 героев этой подборки не дадут соврать.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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