"Сфотографируйте нас пожалуйста": почему не стоит доверять "случайным" фотографам

Фотографии никого не потеряют популярности. Люди стремятся запечатлеть памятные и просто приятные моменты жизни. Многие вещи достойны фотографии: будь то путешествие или встреча с друзьями, вдохновляющий пейзаж или памятники архитектуры. Но как сделать, чтобы в кадре были все? Ведь кому-то придется занять место фотографа и нажать заветную кнопку. Незнакомцы – отличная альтернатива! Правда присутствует большой риск, что вместо красочного пейзажа в кадр попадут только ноги или макушки, а то и вовсе мостовая. Но чаще всего незнакомцы вместо ожидаемого делают собственное селфи. Предлагаем подборку "шедевров" от случайных фотографов, которым пользователи доверили сделать памятный кадр.