Креативу нет предела: "оригинальные" объявления, которые реально существуют Любое объявление должно привлекать к себе внимание. Одни содержат в себе полезную информацию, другие занимают вас интересной картинкой, ну а третьи - искрометным юмором. Эти уморительные объявления круче, чем анекдоты.