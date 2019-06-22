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Прекрасный Принц: Киану Ривз в образах диснеевских героев
Киану Ривз — актер весьма удивительный. Временами он ведет отшельнический образ жизни, никогда не улыбается, всегда помогает другим, а недавно мы узнали, что голливудский красавчик еще и не дотрагивается к другим людям. В общем, о странностях Киану Ривза можно говорить вечно! А самое главное, что отличает его от других звезд шоу-бизнеса — его умение избегать публичной жизни, но при этом всегда быть на слуху. В интернете не устают придумывать забавные мемы с участием актера, а недавно редактор BuzzFeed Кристал Ро собственноручно превратила актера в героя нескольких мультфильмов. И, надо отметить, что Киану прекрасно смотрится в роли принцев!
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