"Давай поиграем!": домашние любимцы, которые мастерски играют в прятки Те, у кого есть домашние животные, знают, что жизнь с ними никогда не бывает скучного. Что-то постоянно происходит. Однако, как бы не шалили наши четвероногие лохматики, мы им все прощаем. В этом материале мы собрали животных-юмористов, которые мастерски играют в прятки.