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Воскресенье, 23.06.2019
Животный позитив: милые шнауцеры, которые подарят вам улыбку
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Животный позитив: милые шнауцеры, которые подарят вам улыбку

Время крутых собак. Шнауцер — порода из Германии, которая включает в себя три разновидности: цвергшнауцер (малыш), миттельшнауцер (средний пес) и ризеншнауцер (здоровяк). Фирменной чертой этих красавцев, формирующей уникальность их внешнего вида, являются стильные от природы челка и борода. Помимо яркой наружности, шнауцер — это миллион джоулей энергии, бешеная скорость, молниеносная реакция (у миттелей она быстрее, чем у овчарок), недремлющие охранные инстинкты, громкий лай и обожание своих хозяев. Каждый владелец любого из шнауцеров подтвердит — это собака на миллион! Ну а что говорить про то, какие получаются фотографии, когда в кадр попадает этот бодрый немец!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Собаки, Животные, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Хохот, Шнауцеры.
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