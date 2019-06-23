Животный позитив: милые шнауцеры, которые подарят вам улыбку Время крутых собак. Шнауцер — порода из Германии, которая включает в себя три разновидности: цвергшнауцер (малыш), миттельшнауцер (средний пес) и ризеншнауцер (здоровяк). Фирменной чертой этих красавцев, формирующей уникальность их внешнего вида, являются стильные от природы челка и борода. Помимо яркой наружности, шнауцер — это миллион джоулей энергии, бешеная скорость, молниеносная реакция (у миттелей она быстрее, чем у овчарок), недремлющие охранные инстинкты, громкий лай и обожание своих хозяев. Каждый владелец любого из шнауцеров подтвердит — это собака на миллион! Ну а что говорить про то, какие получаются фотографии, когда в кадр попадает этот бодрый немец!