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Воскресенье, 23.06.2019
Идеальные снимки Instagram: как они выглядят за пределами приложения
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Идеальные снимки Instagram: как они выглядят за пределами приложения

Instagram пестрит идеальными снимками, которые в большинстве своем далеки от реальности. Джеральдина Уэст из Кельна показывает, что на самом деле скрывается за красивыми кадрами. Для пущей наглядности девушка делает коллажи в стиле Instagram/реальность и добавляет в них немного юмора. Даже её мопс участвует в забавных фотосессиях, хотя он всегда прекрасно выглядит. Предлагаем вам взглянуть на творчество Джеральдины!
Фото: twizz.ru
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Instagram, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
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