Идеальные снимки Instagram: как они выглядят за пределами приложения

Instagram пестрит идеальными снимками, которые в большинстве своем далеки от реальности. Джеральдина Уэст из Кельна показывает, что на самом деле скрывается за красивыми кадрами. Для пущей наглядности девушка делает коллажи в стиле Instagram/реальность и добавляет в них немного юмора. Даже её мопс участвует в забавных фотосессиях, хотя он всегда прекрасно выглядит. Предлагаем вам взглянуть на творчество Джеральдины!