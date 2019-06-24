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"Там только самое необходимое": багаж, который способен не на шутку удивить
Чего только не перевозят люди с собой. Некоторые таскают по истине невероятные и даже курьезные штуки. Именно о таких случаях сегодня и пойдет речь. Увидеть все можно будет своими глазами на вот этих фотографиях, так, что приятного просмотра и хорошего настроения.
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