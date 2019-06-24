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Боги креатива: забавные объявления и надписи на улицах
Самое лучше, что можно обнаружить на улицах, - креативные и весьма интересные надписи и объявления на стенах, асфальте, домах.
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