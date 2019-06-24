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Понедельник, 24.06.2019
Забавные демотиваторы, которые развеселят даже самого угрюмого
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Забавные демотиваторы, которые развеселят даже самого угрюмого

Сегодня в выпуске: про польского кота, с которым что-то произошло, про судьбу "подснежника", который вовремя не нашли, про отличия сотрудников со стажем, про электронные градусники, голливудских красавиц и многое другое! Всем отличного настроении и позитивного дня!
bugaga.ru
Фото: pixabay
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Демотиватор, Умора, Прикол, Хохот.
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