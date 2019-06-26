Прикольные растолстевшие супергерои, которые устали спасать мир Художник из Чикаго Алекс Солис (Alex Solis) создает удивительно иллюстрации на разные темы. Одним из последних его проектов стала серия рисунков под названием "Famous Chunkies", в которой художник изображает известных героев комиксов и мультиков в образе растолстевших обжор, увлекающихся фастфудом.