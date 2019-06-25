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Вторник, 25.06.2019
Этих персонажей попросту нельзя подпускать к машинам
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Этих персонажей попросту нельзя подпускать к машинам

Современные люди полностью повернуты на автомобилях. На них ездят, о них говорят, их изучают, на них любуются и тратят бесконечно количество тяжело заработанных денег. Но не стоит забывать о тех ребятах, которым плевать абсолютно на всё, включая правила дорожного движения и понятия о том, как должен выглядеть автомобиль. Такие безумцы врезаются в стены второго этажа, заезжают на другие автомобили и переделывают свои авто похлеще, чем в научно-фантастических романах.
Фото: jumor.temaretik.com
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