Этих персонажей попросту нельзя подпускать к машинам

Современные люди полностью повернуты на автомобилях. На них ездят, о них говорят, их изучают, на них любуются и тратят бесконечно количество тяжело заработанных денег. Но не стоит забывать о тех ребятах, которым плевать абсолютно на всё, включая правила дорожного движения и понятия о том, как должен выглядеть автомобиль. Такие безумцы врезаются в стены второго этажа, заезжают на другие автомобили и переделывают свои авто похлеще, чем в научно-фантастических романах.