Ах, эта свадьба: забавные снимки с "жизненного" праздника для людей

В новом юмористическом обзоре были собраны забавные и потешные во всех отношениях фотографии свадебных торжеств. Глядя на них убеждаешься в том, что свадьба один из немногих действительно "жизненных" праздников для людей. Смотрим.