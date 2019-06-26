Ну-у-у, почти: смешные строительные и дизайнерские ляпы А вот и свежая порция фейлов от горе-мастеров, которые не умеют или не хотят доводить дело до конца. Перевернутые надписи, неправильно подключённые кабели, ошибки в названии брендов, дома без дверей и калитки в поле… Какие только "шедевры" не увидишь после их разочаровывающей деятельности!