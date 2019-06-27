Народный интерьер, или Самые смешные дизайнерские решения Правильно ведь говорят, на вкус и цвет товарищей нет. Мы изо всех сил пытались понять дизайнерский замысел владельцев этих "прекрасных" квартир, но так и не смогли… Может у вас получится?