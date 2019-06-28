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Пятница, 28.06.2019
Комментарии пользователей, которые могут превратить в шутку все что угодно
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Комментарии пользователей, которые могут превратить в шутку все что угодно

Некоторые люди как ляпнут что-нибудь, так хоть стой, хоть падай от смеха. А если они комментируют картинку в интернете, она тут же меняет свой смысл или становится мемом. Так что читайте про букет рептилий, старшего диванного эксперта и другие веселые штуки, ведь если бы существовал измеритель хорошего настроения, при чтении этой статьи он бы наверняка зашкаливал.
Фото: jumor.temaretik.com
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