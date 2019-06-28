Дизайн точно не их призвание: "творения" горе-дизайнеров В погоне за трендами дизайнеры порой немного перебарщивают в своем творческом размахе. Не совсем понятно, они слишком сильно стараются или не стараются совсем, но на свет появляются вещи, на которые без улыбки и не взглянешь. Мы собрали несколько выдающихся дизайнерских провалов и предлагаем вам посмеяться над ними вместе с нами.