Папа всегда поддержит: эти снимки тому доказательства

Быть отцом - непростое и стрессовое занятие, и не все мужчины способны осилить эту миссию. Нет, они, конечно, могут заработать денег на нянечку, но быть ею для своих детей может далеко не каждый. К счастью, есть мужчины, которым не нужно рассказывать, как быть папой, потому что они это прекрасно знают и так.