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Пятница, 28.06.2019
"Это фиаско, братан": снимки, наполненные болью разочарования
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"Это фиаско, братан": снимки, наполненные болью разочарования

Если вы считаете, что мир это милое и доброе место, полное розовых облаков и единорогов, то лучше подумайте еще раз. А еще лучше спросите, что думают по этому поводу люди, хоть раз столкнувшиеся один на один с внезапной подлостью от вселенной — будь то внезапная атака попугаев или порвавшиеся у мусорного пакета ручки. Молчать о таких несправедливостях невозможно, поэтому даже если вы и не поинтересуетесь у этих бедолаг, как так получилось, они сами вам все расскажут. Еще и доказательства продемонстрируют!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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