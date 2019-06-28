"Это фиаско, братан": снимки, наполненные болью разочарования Если вы считаете, что мир это милое и доброе место, полное розовых облаков и единорогов, то лучше подумайте еще раз. А еще лучше спросите, что думают по этому поводу люди, хоть раз столкнувшиеся один на один с внезапной подлостью от вселенной — будь то внезапная атака попугаев или порвавшиеся у мусорного пакета ручки. Молчать о таких несправедливостях невозможно, поэтому даже если вы и не поинтересуетесь у этих бедолаг, как так получилось, они сами вам все расскажут. Еще и доказательства продемонстрируют!