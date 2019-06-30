"Не умеешь, не берись": народные мастера починять что угодно

"Не умеешь, не берись". Но похоже, этих "мастеров" на все руки такими призывами не остановить. Они смело берутся за любое дело и гордо доводят его до конца. Предлагаем взглянуть, что у них получилось…