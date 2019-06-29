Ожидания блаженны, но реальность жестока: курьезные доказательства Говорят, чем больше ожидания, тем больше вероятность разочароваться, но так ли высоки наши ожидания при покупке, например, мороженого, на этикетке которого изображено аппетитное лакомство, а на самом деле оказывается, что это бесформенная масса подозрительного цвета?.. Этот жестокий-жестокий-жестокий мир…