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Неловкие ситуации, которые встречаются на первых свиданиях

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Неловкие ситуации, которые встречаются на первых свиданиях
14:08 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: pixabay.com

Свидание - мероприятие ответственное и к нему надо готовиться соответствующим образом как парню, так и девушке. Но в жизни не всегда все бывает гладко и как мы хотим…

  • 1

    1. Когда один из Вас выбрал, возможно, худшее место для встречи, и Вы не можете найти друг друга.

  • 2

    2. Когда кто-то опаздывает, а Вы что-то печатаете в телефоне (или просто листаете меню), чтобы создать впечатление, что все нормально, и вы сильно чем-то заняты.

  • 3

    3. Когда один из вас сильно заработался, а Вы как идиот ждете который час.

  • 4

    4. Когда Вы понимаете, что партнер не подходит Вам по росту.

  • 5

    5. Когда Вы не знаете, что сделать — поцеловать в щечку, обнять или просто поздороваться.

  • 6

    6. Когда Вы перепутали имена из-за того, что это не единственное свидание.

  • 7

    7. Когда Вы упоминаете деталь о партнере, которую узнали из соц.сетей.

  • 8

    8. Когда Вы еле сдерживаетесь на трех последних напитках, т.к. из-за вежливости не можете сказать, что Вам не интересно это свидание.

  • 9

    9. Когда Ваш друг звонит, чтобы прощупать ситуацию, как Вы и просили.

  • 10

    10. Когда Вы понимаете, что от Вас пытаются избавиться нелепой историей, потому что Вы не нравитесь.

  • 11

    11. Когда один думает, что все зашибись, а на самом деле все просто ужасно.

  • 12

    12. Когда Вы слишком много выпили и становитесь неряшливыми.

  • 13

    13. Когда приносят счет за ужин.

  • 14

    14. Когда на утро после удачного свидания, Вам надо сходить в туалет по большому, а Вы сильно стесняетесь. И правильно

Необычные примеры того, как можно сфотографироваться с любым памятником

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Улыбка, Первое свидание, Смех, Свидание, Юмор, Позитив, Курьезы, Приколы.
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