Неловкие ситуации, которые встречаются на первых свиданиях

1. Когда один из Вас выбрал, возможно, худшее место для встречи, и Вы не можете найти друг друга.
2. Когда кто-то опаздывает, а Вы что-то печатаете в телефоне (или просто листаете меню), чтобы создать впечатление, что все нормально, и вы сильно чем-то заняты.
3. Когда один из вас сильно заработался, а Вы как идиот ждете который час.
4. Когда Вы понимаете, что партнер не подходит Вам по росту.
5. Когда Вы не знаете, что сделать — поцеловать в щечку, обнять или просто поздороваться.
6. Когда Вы перепутали имена из-за того, что это не единственное свидание.
7. Когда Вы упоминаете деталь о партнере, которую узнали из соц.сетей.
8. Когда Вы еле сдерживаетесь на трех последних напитках, т.к. из-за вежливости не можете сказать, что Вам не интересно это свидание.
9. Когда Ваш друг звонит, чтобы прощупать ситуацию, как Вы и просили.
10. Когда Вы понимаете, что от Вас пытаются избавиться нелепой историей, потому что Вы не нравитесь.
11. Когда один думает, что все зашибись, а на самом деле все просто ужасно.
12. Когда Вы слишком много выпили и становитесь неряшливыми.
13. Когда приносят счет за ужин.
14. Когда на утро после удачного свидания, Вам надо сходить в туалет по большому, а Вы сильно стесняетесь. И правильно