Неловкие ситуации, которые встречаются на первых свиданиях

1 1. Когда один из Вас выбрал, возможно, худшее место для встречи, и Вы не можете найти друг друга.

2 2. Когда кто-то опаздывает, а Вы что-то печатаете в телефоне (или просто листаете меню), чтобы создать впечатление, что все нормально, и вы сильно чем-то заняты.

3 3. Когда один из вас сильно заработался, а Вы как идиот ждете который час.

4 4. Когда Вы понимаете, что партнер не подходит Вам по росту.

5 5. Когда Вы не знаете, что сделать — поцеловать в щечку, обнять или просто поздороваться.

6 6. Когда Вы перепутали имена из-за того, что это не единственное свидание.

7 7. Когда Вы упоминаете деталь о партнере, которую узнали из соц.сетей.

8 8. Когда Вы еле сдерживаетесь на трех последних напитках, т.к. из-за вежливости не можете сказать, что Вам не интересно это свидание.

9 9. Когда Ваш друг звонит, чтобы прощупать ситуацию, как Вы и просили.

10 10. Когда Вы понимаете, что от Вас пытаются избавиться нелепой историей, потому что Вы не нравитесь.

11 11. Когда один думает, что все зашибись, а на самом деле все просто ужасно.

12 12. Когда Вы слишком много выпили и становитесь неряшливыми.

13 13. Когда приносят счет за ужин.