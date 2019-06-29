Собачки, которым не повезло встретиться с пчелой Животные, они как дети - такие же любознательные и хотят все попробовать. И иногда у них не все идет гладко… Представляем Вашему вниманию 10 собак, которые тут же пожалели о своей затее погоняться за пчелой