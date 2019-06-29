Искра, буря, безумие: смешные удивленные собаки

Собаки очень искренни и совсем не умеют скрывать своих эмоций. Если им страшно, то это действительно так. Если они любят кого-то, то всем сердцем. А если они чему-то рады, то их радости нет предела. Вы только посмотрите на эти фотографии, они говорят сами за себя!