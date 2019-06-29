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Суббота, 29.06.2019
Искра, буря, безумие: смешные удивленные собаки
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Искра, буря, безумие: смешные удивленные собаки

Собаки очень искренни и совсем не умеют скрывать своих эмоций. Если им страшно, то это действительно так. Если они любят кого-то, то всем сердцем. А если они чему-то рады, то их радости нет предела. Вы только посмотрите на эти фотографии, они говорят сами за себя!
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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