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Воскресенье, 30.06.2019
Гуру троллинга: дизайнер Джеймс Фридман остроумно фотошопит снимки людей
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Гуру троллинга: дизайнер Джеймс Фридман остроумно фотошопит снимки людей

Джеймсу Фридману продолжают сыпаться фотографии с просьбами что-то улучшить, а он продолжает выкладывать из них самые-самые. Но что самое странное — Фридман уже давно прославился как эксперт по троллингу, и мы-то думали, что люди наконец поймут, что некоторые фотографии просто нельзя исправить, но пользователи интернета все равно шлют ему свои снимки.
Фото: instagram.com
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