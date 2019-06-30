Гуру троллинга: дизайнер Джеймс Фридман остроумно фотошопит снимки людей

Джеймсу Фридману продолжают сыпаться фотографии с просьбами что-то улучшить, а он продолжает выкладывать из них самые-самые. Но что самое странное — Фридман уже давно прославился как эксперт по троллингу, и мы-то думали, что люди наконец поймут, что некоторые фотографии просто нельзя исправить, но пользователи интернета все равно шлют ему свои снимки.