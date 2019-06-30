Креатив не знает границ: очень смешные объявления Ежедневно у нас на пути попадаются десятки объявлений, начиная от огромных билбордов и заканчивая листовками на столбах. Среди этого разнообразия наверняка находится что-то забавное. В этом материале мы собрали несколько объявлений от людей, чувству юмора которых хочется аплодировать стоя.