И так сойдет: подборка работ от горе-дизайнеров

Каждый день миллионы людей просыпаются и решают, что надеть. Это может быть модная рубашка и галстук или пара штанов, или они могут просто решить расслабиться в пижаме. Так или иначе они выбирают одежду. Нормальную одежду. Но дизайнеры видимо не в курсе, что носят люди, а архитекторы думают, что итак сойдёт.