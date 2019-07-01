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Вы засмеетесь: забавные люди, которые помешались на гаджетах
Практически все молодые люди нашего времени помешаны на гаджетах. Да и мы сами такими стали, что уже не представляем свою жизнь без телефонов, компьютеров, интернета, различных игр и других технологий. 80% людей когда ложатся спать, берут с собой в пастель мобильный телефон, чтобы с него опять выйти в интернет. Гаджетомания - страшная болезнь 21-го века. А ещё лет пятнадцать назад было всё совсем наоборот. Короче, наше общество уже так устроено, что без современных технологий никак не обойтись. Но давайте всё же не будем становиться рабами этих технологий, а использовать их с пользой и по назначению.
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