Дети и домашние питомцы: очаровательные фотографии Всегда приятно, когда рядом есть друг, даже если у этого друга есть шерсть, и он не говорит на человеческом языке. Ещё лучше, когда такой друг есть с самого детства! И малыши из этой фотоколлекции с этим точно согласятся! Умение детей и домашних животных находить общий язык сродни восьмому чуду света. Просто удивительно, как своенравные кошки и суровые собаки превращаются в нежнейших и заботливых нянь, как только в доме появляется ребёнок! От сладкого сна до взаимовыручки и приятного времяпрепровождении, взгляните как дружно и приятно они проводят время вместе!