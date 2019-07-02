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Вторник, 02.07.2019
Дети и домашние питомцы: очаровательные фотографии
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Дети и домашние питомцы: очаровательные фотографии

Всегда приятно, когда рядом есть друг, даже если у этого друга есть шерсть, и он не говорит на человеческом языке. Ещё лучше, когда такой друг есть с самого детства! И малыши из этой фотоколлекции с этим точно согласятся! Умение детей и домашних животных находить общий язык сродни восьмому чуду света. Просто удивительно, как своенравные кошки и суровые собаки превращаются в нежнейших и заботливых нянь, как только в доме появляется ребёнок! От сладкого сна до взаимовыручки и приятного времяпрепровождении, взгляните как дружно и приятно они проводят время вместе!
Фото: nashideti.temaretik.com
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