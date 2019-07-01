Уютное спальное место: милые кошечки в кукольных кроватках В Японии группа креативных любителей кошек задумала перепрофилировать простые, но, в то же время, ходовые кукольные спальни от шведской мебельной фабрики ИКЕА. Теперь детская игрушечная мебель стала уютным спальным местом для кошек и других домашних питомцев. Кстати, спинки на обоих концах кровати очень удобны для кошек, так как придерживают их хвосты и не мешают спать.