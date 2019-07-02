Драматический спектакль: поездка домашних животных к ветеринару Да, никто из домашних питомцев не любит посещать ветеринарную клинику, всячески стараясь спрятаться от своего хозяина, как только поймёт, для чего именно его так ласково зовут в переноску или надевают ошейник. Но от подобных посещений невозможно отказаться, потому что здоровье важнее, чем душераздирающие взгляды и жалостливые глаза кошек и собак в эти трудные для их владельцев моменты. Поэтому, скрепя сердце, люди стараются всячески их подбодрить, но постараться не свернуть с нужного курса.