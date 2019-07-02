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Женская логика нервно курит в сторонке: непостижимая кошачья логика
Можно долго сомневаться в том, относитесь ли вы к "кошатникам" или все же нет, но есть одна вещь, которую вы знаете наверняка: кошки — это пушистые засранцы со своей кошачьей логикой, которая в большинстве случаев не ясна даже им. Но их непослушание и способность вести себя так, как они того хотят, помогают им завоевать наши сердца, что ни говори. Посмотрите на этих смешных и глупых пушистиков, чье поведение поддается разве что только кошачьей логике!
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