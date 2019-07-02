Картинки, которые напрочь пропитаны сарказмом и иронией Сегодня мы хотели бы показать вам новые работы художника Антона Гудима, более известного поклонникам своего творчества как Gudim. Его иллюстрации затрагивают самые разные темы, и всех их объединяет острый и неожиданный взгляд художника на вещи.